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Стала известна главная трансферная цель «Арсенала» в зимнее трансферное окно

Стала известна главная трансферная цель «Арсенала» в зимнее трансферное окно
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Лондонский «Арсенал» намерен в зимнее трансферное окно подписать сербского форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист TEAMtalk Руди Галетти в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, усиление позиции форварда является приоритетной целью «канониров» зимой. Отмечается, что в качестве возможных альтернатив сербскому нападающему «Арсенал» видит лучшего бомбардира «Брентфорда» Брайана Мбемо.

Кроме того, в «Арсенале» высоко оценивают вингеров Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии» и Лероя Зане («Бавария»).

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне серб принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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