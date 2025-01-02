В раздевалке «Барселоны» долго утешали Ольмо после ситуации с регистрацией — Хави Мигель

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прибыл на командную тренировку разочарованным и очень обеспокоенным ситуацией с его регистрацией на вторую половину сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель в соцсетях.

По информации источника, Ольмо выглядел очень грустным и даже не смог сесть за руль, приехав на тренировку такси. Отмечается, что футболисты Гави, Рафинья и Педри утешали игрока в раздевалке, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик пытался успокоить игрока, дав понять, что сине-гранатовые его не оставят.

Кроме того, Ольмо был на связи последние 24 часа и постоянно мониторил ситуацию с его контрактом.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля. Если в итоге ситуация решится не в пользу «блауграны», то по контракту испанец может стать свободным агентом уже в январе.

Материалы по теме Испанская федерация футбола отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо — AS

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: