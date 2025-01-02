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«Реал» готов купить Салиба за рекордную сумму в истории футбола для защитника — Sport.es

«Реал» готов купить Салиба за рекордную сумму в истории футбола для защитника — Sport.es
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«Реал» готов сделать рекордную для мира сделку за центрального защитника, купив игрока «Арсенала» Вильяма Салиба, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Реал» прощупал почву вокруг игрока и получил положительный ответ. Переговоры ведутся в тишине, и клуб намерен соблюдать максимальную конфиденциальность. У игрока контракт до 2027 года, и идея состоит в том, чтобы попытаться убедить его запросить трансфер в «Реал», если будет предложена неотразимая сумма, в размере € 100 млн или больше. Такая цена побьёт все рекорды за трансфер защитника.

Салиба является футболистом «Арсенала» с 2019 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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