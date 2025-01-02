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«Манчестер Юнайтед» следит за игроком сборной Испании, отступные которого € 100 млн

«Манчестер Юнайтед» следит за игроком сборной Испании, отступные которого € 100 млн
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Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересована в подписании нападающего «Порту» и сборной Испании Самуэля Омородиона. Об этом сообщает журналист Daily Mail Крис Уиллер.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче 16-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Боавиштой» (4:0) и наблюдали за игрой 20-летнего Омородиона, оформившего в этой встрече дубль.

Напомним, минувшим летом испанец покинул мадридский «Атлетико» и присоединился к «Порту», заключив контракт до 2029 года. Отмечается, что контракт форварда с «драконами» предусматривает отступные в размере € 100 млн.

В текущем сезоне на счету испанца 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Кроме того, на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025.

Португалия — Примейра . 16-й тур
28 декабря 2024, суббота. 23:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
4 : 0
Боавишта
Порту
1:0 Омородион – 31'     2:0 Гонсалес – 55'     3:0 Мора – 59'     4:0 Омородион – 88'    
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