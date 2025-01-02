«Манчестер Юнайтед» следит за игроком сборной Испании, отступные которого € 100 млн

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересована в подписании нападающего «Порту» и сборной Испании Самуэля Омородиона. Об этом сообщает журналист Daily Mail Крис Уиллер.

По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче 16-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Боавиштой» (4:0) и наблюдали за игрой 20-летнего Омородиона, оформившего в этой встрече дубль.

Напомним, минувшим летом испанец покинул мадридский «Атлетико» и присоединился к «Порту», заключив контракт до 2029 года. Отмечается, что контракт форварда с «драконами» предусматривает отступные в размере € 100 млн.

В текущем сезоне на счету испанца 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Кроме того, на счету Омородиона четыре гола в четырёх матчах за молодёжную сборную Испании в играх квалификации к Евро-2025.

Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: