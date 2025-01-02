Попавший в тяжёлое ДТП Антонио подвёл итоги года

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио написал пост после выписки из больницы, в котором рассказал, что нужно ценить жизнь и поблагодарил Бога за то, что тот дал ему силы выздороветь.

«Каждый год примерно в это время меня спрашивают, за что я благодарен, и каждый год я с трудом подбираю нужные слова. Но в этом году я точно знаю, за что я благодарен: за то, что я жив.

Я хочу воспользоваться моментом и признать то, что я осознал: я так много лет воспринимал жизнь как нечто само собой разумеющееся. Я строил планы на следующий день, на следующий год, всегда предполагая, что завтрашний день гарантирован. Я видел, как уходили близкие друзья, наблюдал, как другие переживали клиническую смерть, но даже тогда я не до конца осознавал, насколько ценна жизнь.

То, через что я недавно прошёл, открыло мне глаза. Жизнь хрупка, и каждое мгновение имеет значение. Я так благодарен Богу за то, что он дал мне силы продолжать жить и позволил мне быть здесь», — написал Антонио на своей странице в соцсетях.

Напомним, нападающий попал в аварию 7 декабря, пролежал там три недели, 31 декабря игрока выписали. Он продолжит восстановление дома.