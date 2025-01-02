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«Наполи» близок к трансферу капитана «Ювентуса» — Corriere dello Sport

«Наполи» близок к трансферу капитана «Ювентуса» — Corriere dello Sport
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Итальянский «Наполи» завершает переговоры по поводу перехода 33-летнего центрального защитника и капитана туринского «Ювентуса» Данило Луиса да Силвы в команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, бразилец является главной трансферной целью неаполитанской команды на этот январь. Отметим, директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли подтвердил, что футболист исключен из состава и должен покинуть Турин до конца января.

Действующий контракт Данило с «Ювентусом» рассчитан до конца текущего сезона, а его трансферная стоимость, по информации портала Transfermarkt, составляет € 4 млн.

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