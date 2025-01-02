Adidas может расторгнуть миллиардный контракт с «МЮ» при вылете из АПЛ — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» может потерять крупный спонсорский контракт с производителем спортивной одежды и обуви Adidas в случае вылета из английской Премьер-Лиги, сообщает The Telegraph.

По данным источника, по условиям спонсорского соглашения на общую сумму £ 900 млн (~ € 1,088 млрд по текущему курсу) компания имеет право его разорвать, если «МЮ» утратит место в высшем дивизионе английского футбола. Сообщается, что вторым вариантом возможных действий Adidas в случае вылета «красных дьяволов» в Чемпионшип является сокращение ежегодных выплат вдвое — до £ 45 млн.

В текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 22 очка в 19 матчах. Отрыв манкунианцев от зоны вылета составляет семь очков.

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