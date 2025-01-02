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Главный тренер «Ариса»: Кокорин осознал, что он капитан, тянет команду вперёд

Главный тренер «Ариса»: Кокорин осознал, что он капитан, тянет команду вперёд
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о заряженности на новый 2025 год российского нападающего Александра Кокорина.

— Может ли 2025 год стать успешным для Кокорина?
— Дай бог, чтобы Саша оставался здоровым, играл без травм. Вчера я над ним пошутил: «У тебя большие планы на этот год, потому что остался дополнительно бегать после тренировки». Он чувствует, что в этом сезоне мы можем чего-то добиться. Я чувствую большую зарядку с его стороны. Плюс он осознал, что он капитан, тянет команду вперёд, может подсказать на поле. Сейчас Саша показывает то, что он показывал в первом сезоне, — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

33-летний Александр Кокорин в текущем сезоне принял участие в 12 матчах «Ариса» во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил три результативных паса.

Видео: Первые слова Кокорина после чемпионства «Ариса»

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