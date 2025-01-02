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Стало известно будущее Лапорты в «Барселоне» на фоне проблем с регистрацией Ольмо

Стало известно будущее Лапорты в «Барселоне» на фоне проблем с регистрацией Ольмо
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Руководство каталонской «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой не планирует уходить в отставку в связи со сложившейся ситуацией с атакующем полузащитником команды Даниэлем Ольмо и форвардом Пау Виктором. Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, Лапорта обещает решить проблему с регистрацией игроков на вторую половину чемпионата уже в эту пятницу, 3 января. Руководство заявляет, что все финансовые вопросы будут решены после поступления оплаты по договору купли-продажи VIP-мест на будущем стадионе «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и Виктора, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля.

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