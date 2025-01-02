В «Арисе» высказались об уровне Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал уровень игры российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Выдерживает ли Кокорин свой уровень? Если Александр мотивирован, горит желанием и физически готов, то конечно. Не просто выдерживает, но и превосходит. Бегать, прыгать и бодаться — самое простое, этому любой может научиться. У Саши же есть качества в завершении, креативе. Он выделяется на Кипре. Но для этого надо проявлять себя», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.