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Тренер «Ариса» Шпилевский: у Кокорина контракт и на следующий сезон

Тренер «Ариса» Шпилевский: у Кокорина контракт и на следующий сезон
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о перспективах в клубе в сезоне-2025/2026 33-летнего российского нападающего Александра Кокорина.

«У него контракт и на следующий сезон. Сами понимаете, что профессиональный спорт — это сегодня. Что будет завтра, сложно сказать. У кого-то видно, что идёт закат карьеры, у кого-то — наоборот. Имя не будет за тебя играть. Сопернику не важно, как тебя зовут. Они выходят с целью победить — без разницы кого», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года, на полноценном контракте — с июля 2024 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах, шесть голов и три результативных паса.

Видео: Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

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