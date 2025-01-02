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Мендель: тренерский штаб Талалаева всегда даёт результат

Мендель: тренерский штаб Талалаева всегда даёт результат
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Футболист «Балтики» Андрей Мендель высказался о положении своей команды в Первой лиге. Он отметил, что калининградцы сумели нивелировать внушительный отрыв от первого места — клуб хочет как можно быстрее вернуться в РПЛ. Мендель отметил, что тренерский штаб Андрея Талалаева даёт результат.

«Когда я пришёл, команда находилась на пятом-шестом месте, отрыв от первого места был значительный. Стать лидерами получилось благодаря работе тренерского штаба и коллектива. «Балтика» вылетела из РПЛ в прошлом сезоне, и все хотят быстрее туда вернуться. Тренерский штаб Андрея Викторовича всегда даёт результат», — приводит слова Менделя «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре. Под его руководством команда вырвалась в лидеры Первой лиги сезона-2024/2025.

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