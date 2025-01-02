Главный тренер «Динамо» Личка: 2025 год будет тяжёлым для российского футбола

Чешский главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах российского футбола в 2025 году.

«Не знаю, есть ли шансы у российского футбола вернуться на международную арену в 2025 году. Я не слежу за всей этой ситуацией и разговорами. Убегаю от той информации, которая развивается во всех социальных сетях. Понятно, я хотел бы, чтобы мы получили шанс играть в еврокубках, но знаю, что сборную России не допустили до квалификации к чемпионату миру. Это значит, что 2025 год будет тяжёлым для российского футбола. Но посмотрим, как будет дальше», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований решениями руководства УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами.

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