«Манчестер Юнайтед» определил трёх главных претендентов на продажу этой зимой

«Манчестер Юнайтед» определился с главными претендентами «на выход» в зимнее трансферное окно. Клуб планирует расстаться с бразильским полузащитником Каземиро, датским плеймейкером Кристианом Эриксеном и шведским защитником Виктором Линделёфом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» намерены расстаться с упомянутой тройкой, прежде чем будут подписывать новых футболистов.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 22 очка в 19 матчах. Отрыв манкунианцев от зоны вылета составляет семь очков.