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Хавбек «Пари НН» Карапузов: 2024 год прошёл ужасно, 2025-й точно будет лучше

Хавбек «Пари НН» Карапузов: 2024 год прошёл ужасно, 2025-й точно будет лучше
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Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов подвёл итоги ушедшего 2024 года для своей карьеры.

«2024 год для меня прошёл ужасно. В марте получил травму. Команда пошла вниз, а я так и не смог набрать форму. Затем смена тренера, который полностью меня зачехлил (речь о сербском специалисте Саше Иличе. — Прим. «Чемпионата»). Проблесков особо не было. Но при Викторе Михайловиче (новом главном тренере «Пари НН» Викторе Гончаренко. — Прим. «Чемпионата») они начали появляться. Всё получилось как-то скомканно. Сейчас отпуск, на сборы выйду заряженным, чтобы снова всё вернуть, как было год назад. 2025-й точно будет лучше», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету 24-летнего правого вингера Владислава Карапузова 13 матчей за «Пари НН» во всех турнирах без результативных действий.

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