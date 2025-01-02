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В «Бока Хуниорс» зафиксировали вспышку сифилиса — источник

В «Бока Хуниорс» зафиксировали вспышку сифилиса — источник
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В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса. Данный диагноз выявлен у трёх футболистов, сообщает местный инсайдер Федерико Флауэрс в соцсетях.

Согласно сведениям источника, в клубе потрясены данной информацией. Другие игроки и тренеры в данный момент проходят обследование, чтобы исключить вероятность большего количества заражённых.

Руководство «Бока Хуниорс» пыталось скрыть сведения о вспышке сифилиса, однако сделать это не удалось. Информация быстро просочилась в СМИ и соцсети. При этом имена заражённых футболистов не разглашаются.

Стоит отметить, что сифилис — это инфекция, передающаяся половым путём.

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