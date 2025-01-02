Аленичев назвал самое скандальное событие российского футбола в прошедшем году

Экс-полузащитник и бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, каким скандальным событием в российском футболе запомнился для него 2024 год.

«Скандальное событие 2024 года произошло в ноябре, когда губернатор Самарской области высказался о коррупции в российском футболе. Причём публично. Думаю, если дело доведут до конца, это скажется на нашем футболе с негативной стороны. Это сильный удар для российского футбола. В Европе читают газеты, смотрят и знают, что у нас творится. Это горячая тема. Мы дали пищу для размышлений всем нашим футбольным европейским «друзьям». Это скандальное событие запомнилось», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление о наличии коррупции в системе российского футбольного судейства.

Видео: Аршавин и Аленичев назвали самых сложных защитников