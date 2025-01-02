Топ-клубы Европы нацелились на молодую звезду «Спортинга»

Молодой вингер «Спортинга» Джовани Куенда попал на прицел европейских топ-клубов. Интерес к 17-летнему португальцу проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Руди Галетти в соцсетях.

Согласно сведениям источника, топ-клубы Европы рассматривают вариант подписания Куенды в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне футболист ярко проявляет себя, выступая за «Спортинг». Недавно он побил рекорд Криштиану Роналду, став самым молодым игроком в лиссабонском дерби «Спортинга» и «Бенфики» (1:0).

В текущем сезоне Куенда провёл за «Спортинг» 27 матчей во всех турнирах. На его счет два гола и три результативные передачи.