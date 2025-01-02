Мендель: я болел за «Зенит», но согласен перейти в «Спартак»

Футболист «Балтики» Андрей Мендель признался, что с детства является болельщиком «Зенита». В то же время он отметил, что согласился бы перейти в «Спартак», несмотря на любовь к сине-бело-голубым.

— В детстве вы болели за какую-то команду РПЛ?

— Да, за «Зенит».

— Если бы у вас было предложение от «Спартака», вы бы согласились туда перейти?

— Конечно. Никто же не знает, что я в детстве был болельщиком «Зенита», — приводит слова Менделя «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» в составе с Менделем лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Команда вылетела из РПЛ в прошлом сезоне и ставит перед собой задачу вернуться в элитный дивизион. Три предыдущих года Мендель выступал за «Факел».