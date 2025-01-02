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Артета ответил на вопрос о трансферных планах «Арсенала» на зиму

Артета ответил на вопрос о трансферных планах «Арсенала» на зиму
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о планах клуба на январское трансферное окно.

«В данный момент мы думаем только об имеющихся игроках и пытаемся добиться от них максимума. Сейчас мы сосредоточены на наших футболистах. Мне очень нравится наша обойма, и я верю в команду, так как у нас качественные и самоотверженные футболисты», — приводит слова Артеты Sky Sports.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на шесть очков. При этом «Ливерпуль» провёл на одну игру меньше.

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