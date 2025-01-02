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«Таких в России больше нет!» Слишкович назвал двух лучших игроков РПЛ, оба — легионеры

«Таких в России больше нет!» Слишкович назвал двух лучших игроков РПЛ, оба — легионеры
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги прямо здесь и сейчас. Он выделил полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко и хавбека «Зенита» Вендела. По мнению сербского тренера, игроков такого уровня в чемпионате России больше нет.

«Лучшим футболистом назову Барко, это сумасшедший игрок. Он и Вендел — игроки высочайшего уровня, таких в России больше нет», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Напомним, Вендел в составе «Зенита» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва. Барко со «Спартаком» — на третьей строчке.

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