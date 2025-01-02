«Динамо» не готово продать Бителло даже за € 25 млн — источник

В СМИ появилась новая информация по возможному уходу Бителло из московского «Динамо». Так, бело-голубые не готовы продавать бразильца даже за € 25 млн, сообщил журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, в «Динамо» даже не стали рассматривать предложение «Ботафого» по Бителло в размере € 10 млн.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» уже согласовал с Бителло личный контракт, осталось договориться на уровне клубов. Агент бразильца отмечал, что футболист может покинуть клуб этой зимой, так как надеялся, что сумеет выступать в еврокубках, однако отстранение российских команд затянулось.