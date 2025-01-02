Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он в «Барсе» — на всю жизнь». Агент Бальде раскрыл планы игрока на будущее

«Он в «Барсе» — на всю жизнь». Агент Бальде раскрыл планы игрока на будущее
Комментарии

Жорже Мендеш, агент 21-летнего защитника каталонской «Барселоны» Алекса Бальде, поделился мыслями о будущем игрока.

«Как и Ламин Ямаль, я думаю, что Алекс Бальде останется в «Барселоне» на долгие годы. Он — игрок «Барсы» на всю жизнь», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Бальде является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

Материалы по теме
Стало известно будущее Лапорты в «Барселоне» на фоне проблем с регистрацией Ольмо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android