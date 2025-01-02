«Он в «Барсе» — на всю жизнь». Агент Бальде раскрыл планы игрока на будущее

Жорже Мендеш, агент 21-летнего защитника каталонской «Барселоны» Алекса Бальде, поделился мыслями о будущем игрока.

«Как и Ламин Ямаль, я думаю, что Алекс Бальде останется в «Барселоне» на долгие годы. Он — игрок «Барсы» на всю жизнь», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Бальде является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.