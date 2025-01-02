Мендель назвал самых сложных соперников в РПЛ

Футболист «Балтики» Андрей Мендель, ранее выступавший за «Факел», назвал самых сложных соперников по Российской Премьер-Лиге. Он выделил три клуба — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» под руководством Владимира Ивича.

— Против какой команды РПЛ было тяжелее всего играть?

— Однозначно, против «Зенита», хотя в первом матче мы сыграли с ними вничью в Воронеже. Правда, оборонялись 80 минут, а на выезде против них всегда сложно. Ещё непросто было со «Спартаком», тогда мы проиграли 1:4. Именно в той встрече они были на топ-уровне. С «Краснодаром» Ивича тоже было трудно, — приводит слова Менделя «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Мендель в составе «Балтики» играет в Первой лиге. Калининградцы возглавляют турнирную таблицу первенства.