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Малафеев: для «Зенита» 2024 год — период перехода и поиска стабильности

Малафеев: для «Зенита» 2024 год — период перехода и поиска стабильности
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев подвёл итоги 2024 года для сине-бело-голубых. Он отметил, что минувший год для «Зенита» выдался непростым.

«Для «Зенита» 2024 год был непростым. Это год, который можно охарактеризовать как период перехода и поиска стабильности. Были яркие моменты, когда команда показывала свой высокий уровень, но были и спады, которые, наверное, стали неожиданностью для многих.

Важно, что это время дало возможность увидеть, где есть проблемы, над чем нужно работать. Такие сезоны, как 2023/2024 и 2024/2025, — это своего рода проверка характера команды, особенно в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне и её готовности к борьбе не только за титулы, но и за возвращение на свои безоговорочные и лидирующие позиции», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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