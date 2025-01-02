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Бояринцев: хочется, чтобы в 2025 году в «Спартаке» появлялись «новые Титовы»

Бояринцев: хочется, чтобы в 2025 году в «Спартаке» появлялись «новые Титовы»
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Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от красно-белых в 2025 году.

«Конечно, в случае если нас не вернут на международную арену в 2025 году, нужно развивать своих. У нас нет большого потока легионеров. Появляются же в «Динамо» и «Локомотиве» свои воспитанники. Хочется, чтобы в «Спартаке» тоже так было, тем более что там прекрасная академия. Хочется, чтобы появлялись свои воспитанники и «новые Титовы». Нужно однозначно делать ставку на своих, в том числе — тренеров и специалистов. Во всех направлениях нужно работать и воспитывать свои кадры», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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