Бояринцев: хочется, чтобы в 2025 году в «Спартаке» появлялись «новые Титовы»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от красно-белых в 2025 году.

«Конечно, в случае если нас не вернут на международную арену в 2025 году, нужно развивать своих. У нас нет большого потока легионеров. Появляются же в «Динамо» и «Локомотиве» свои воспитанники. Хочется, чтобы в «Спартаке» тоже так было, тем более что там прекрасная академия. Хочется, чтобы появлялись свои воспитанники и «новые Титовы». Нужно однозначно делать ставку на своих, в том числе — тренеров и специалистов. Во всех направлениях нужно работать и воспитывать свои кадры», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.