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Нино ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Нино ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино ответил на вопрос о возможном уходе из стана сине-бело-голубых. В частности, он прокомментировал слухи о возможном возвращении в чемпионат Бразилии.

«Я никогда не думал о том, чтобы вернуться в Бразилию и помочь «Флуминенсе». Меня только что купили [в «Зенит»]. Я хорошо работаю в «Зените». Мне приятны слухи об уходе, поскольку это признание работы, которую я проводил и провожу сейчас. Я только недавно переехал в Европу, что делает возвращение в Бразилию невозможным», — приводит слова Нино интернет-издание Lance.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в РПЛ.

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