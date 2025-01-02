«Спартак» и «Краснодар» поборются за Пабло Солари — источник

Вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари близок к переезду в Россию. В услугах 23-летнего аргентинца заинтересованы «Спартак» и «Краснодар», сообщает инсайдер Макс Пульесе в соцсетях.

Напомним, Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Всего он провёл за аргентинский клуб 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с «Ривер Плейт» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

«Спартак» уже интересовался Пабло Солари прошлым летом, но тогда дальше слухов дело так и не дошло. Интерес к игроку есть и со стороны других европейских клубов.