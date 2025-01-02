Родри отреагировал на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что «Золотой мяч» — 2024 заслужил футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Что ж, по правде говоря, это сюрприз, поскольку он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», — приводит слова Родри испанское онлайн-издание AS.

В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри. В декабре Винисиус был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.