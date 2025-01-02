Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри отреагировал на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус

Родри отреагировал на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что «Золотой мяч» — 2024 заслужил футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Что ж, по правде говоря, это сюрприз, поскольку он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель. Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», — приводит слова Родри испанское онлайн-издание AS.

В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри. В декабре Винисиус был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

Материалы по теме
Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года в третий раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android