«Шансов на спасение у «пчёл» не было». Елагин — о матче «Брентфорда» с «Арсеналом»
Поделиться
Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» (1:3).
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13' 1:1 Жезус – 29' 1:2 Мерино – 50' 1:3 Мартинелли – 53'
«Первый матч нового года — первая победа «Арсенала». Уверенная, безапелляционная! Мои поздравления болельщикам «канониров». Вкратце: победа на безусловном превосходстве в классе. Шансов на спасение у «пчёл» не было, хотя именно команда Франка забила первый гол АПЛ 2025-го.
Лично меня особо порадовала оборона «Арсенала». Такая четвёрка выглядит оптимальной. Снова в центре непроходимые Вил [Салиба] и Габи [Магальянс], и только на флангах могут быть варианты, но варианты, которые пойдут на усиление (прежде всего ждём возвращения Уайта)», — написал Елагин в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2025
-
14:21
-
14:02
-
13:56
-
13:48
-
13:45
-
13:27
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:52
-
12:43
-
12:30
-
12:07
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:08
-
11:00
-
10:46
-
10:28
-
10:13
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:16
-
08:58
-
08:58
-
08:52
-
08:06
-
07:37
-
05:56
-
05:09