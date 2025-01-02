Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шансов на спасение у «пчёл» не было». Елагин — о матче «Брентфорда» с «Арсеналом»

«Шансов на спасение у «пчёл» не было». Елагин — о матче «Брентфорда» с «Арсеналом»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон
1:0 Мбемо – 13'     1:1 Жезус – 29'     1:2 Мерино – 50'     1:3 Мартинелли – 53'    

«Первый матч нового года — первая победа «Арсенала». Уверенная, безапелляционная! Мои поздравления болельщикам «канониров». Вкратце: победа на безусловном превосходстве в классе. Шансов на спасение у «пчёл» не было, хотя именно команда Франка забила первый гол АПЛ 2025-го.

Лично меня особо порадовала оборона «Арсенала». Такая четвёрка выглядит оптимальной. Снова в центре непроходимые Вил [Салиба] и Габи [Магальянс], и только на флангах могут быть варианты, но варианты, которые пойдут на усиление (прежде всего ждём возвращения Уайта)», — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
Первый яркий камбэк года! «Арсенал» решил судьбу матча за три минуты
Первый яркий камбэк года! «Арсенал» решил судьбу матча за три минуты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android