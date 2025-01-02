«Шансов на спасение у «пчёл» не было». Елагин — о матче «Брентфорда» с «Арсеналом»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» (1:3).

«Первый матч нового года — первая победа «Арсенала». Уверенная, безапелляционная! Мои поздравления болельщикам «канониров». Вкратце: победа на безусловном превосходстве в классе. Шансов на спасение у «пчёл» не было, хотя именно команда Франка забила первый гол АПЛ 2025-го.

Лично меня особо порадовала оборона «Арсенала». Такая четвёрка выглядит оптимальной. Снова в центре непроходимые Вил [Салиба] и Габи [Магальянс], и только на флангах могут быть варианты, но варианты, которые пойдут на усиление (прежде всего ждём возвращения Уайта)», — написал Елагин в телеграм-канале.