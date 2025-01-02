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Топич: Пьянич поможет ЦСКА, у меня в этом нет сомнений

Топич: Пьянич поможет ЦСКА, у меня в этом нет сомнений
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» и подмосковного «Сатурна» Марко Топич высказался о полузащитнике столичного ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Миралем — один из сильнейших футболистов в истории боснийского футбола. Это футболист высочайшего класса, поигравший за «Рому», «Юве», «Барсу». Ему понадобится время, чтобы адаптироваться в России, но он поможет ЦСКА. У меня в этом нет сомнений. Тем более что он работает в команде Марко Николича и может полностью понимать тренерские задумки», — приводит слова Топича Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Миралем Пьянич провёл семь матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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