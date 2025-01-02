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Булыкин: 2024 год был сложным для российского футбола, но он продолжает двигаться вперёд

Булыкин: 2024 год был сложным для российского футбола, но он продолжает двигаться вперёд
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин подвёл итоги ушедшего 2024 года для российского футбола.

«2024-й был сложным годом для российского футбола, тем более без международных матчей. Но хорошо, что наш футбол продолжает двигаться вперёд. Мы будем ждать и надеяться, что вернёмся на международную арену. Возможно всё. Время покажет, сумеем ли мы в следующем году вернуться. Но очень тяжело без еврокубков. Как только всё закончится в международно-политической обстановке, нас допустят», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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