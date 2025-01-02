Игорь Колыванов отметил игру футболистов сборной России в прошедшем году

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался об игре футболистов сборной России в прошедшем году.

«Наши сборники в 2024 году — молодцы. Не пропустили, много забили и выиграли все матчи. Сборная России должна существовать. Понятно, что не просто найти хороших соперников, ведь многие отказываются. Спасибо тем, с кем удалось сыграть. Карпин за это время посмотрел большое количество футболистов, привлекал молодёжь и пробовал разные схемы. Это единственная наша сборная. Ей нужно готовиться. Пока были слабые соперники, но, если представится возможность сыграть с сильными сборными, Карпин не откажется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.