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Дмитрий Булыкин рассказал, что пожелает российскому футболу в новом году

Дмитрий Булыкин рассказал, что пожелает российскому футболу в новом году
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин пожелал российскому футболу как можно быстрее вернуться на международную арену.

«Желаю, чтобы российский футбол как можно быстрее вернулся на международную арену, чтобы были матчи в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Этого хотят все, ведь эти турниры показывают уровень нашего футбола, дают большой опыт. Кроме того, там будут интересные матчи с хорошими соперниками и хорошая прибавка к бюджету. Это главное, чего не хватает нашему футболу. У нас уже есть конкуренция за чемпионство, интрига и хорошие матчи», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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