Де Йонг высказался о ситуации с возможным продлением контракта с «Барселоной»

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном продлении контракта с клубом. Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует расстаться с игроком.

«Продление моего контракта — тема для местных газет, но это не для меня. Я хочу играть в футбол, а потом посмотрю, что клуб хочет со мной сделать, и тогда решу, что буду делать, вместе со своим агентом и с моей семьёй», — приводит слова де Йонга Football Espana со ссылкой на Voetbal International.

В текущем сезоне 27-летний Френки де Йонг принял участие в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.