Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение об удачных трансферах клубов Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка «Зенита» Максима Глушенкова, перебравшегося из «Локомотива», и новичка «Спартака» Эсекьеля Барко, сменившего «Ривер Плейт» на российский клуб. Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу. Третьим в эту компанию поставил бы Артёма Дзюбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

36-летний Артём Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона» в сентябре 2024 года. Он пополнил состав команды в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года. За «Акрон» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.