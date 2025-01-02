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Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ

Бубнов определил самые удачные трансферы 2024 года в РПЛ
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение об удачных трансферах клубов Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Если говорить об удачных трансферах года, то в первую очередь назвал бы новичка «Зенита» Максима Глушенкова, перебравшегося из «Локомотива», и новичка «Спартака» Эсекьеля Барко, сменившего «Ривер Плейт» на российский клуб. Оба быстро адаптировались, вписались в состав, стали ведущими игроками и приносят большую пользу. Третьим в эту компанию поставил бы Артёма Дзюбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

36-летний Артём Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона» в сентябре 2024 года. Он пополнил состав команды в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае 2024 года. За «Акрон» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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