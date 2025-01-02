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Илья Ковальчук: «Спартак» спокойно может противостоять «Зениту»

Илья Ковальчук: «Спартак» спокойно может противостоять «Зениту»
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук оценил состав московского «Спартака».

«Классная команда, думаю, по составу вообще одна из сильнейших. Спокойно может противостоять «Зениту», — приводит слова Ковальчука ТАСС

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Зенит» (39) находится на втором месте. После возобновления чемпионата России «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 2 марта 2025 года.

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