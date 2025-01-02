Топич: в 2022-м я бы, как и Пьянич, отказался играть со сборной России

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич прокомментировал поступок полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который в 2022 году отказался играть со сборной России.

«Мы футболисты, наша работа — играть в футбол. Это большая проблема. Если бы меня в 2022-м спросили, нужно ли проводить товарищеский матч с Россией, то я бы тоже отказался. Журналисты постоянно ищут громкие заголовки, футболисты что-то говорят. Я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Топича Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).