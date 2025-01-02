Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Топич: в 2022-м я бы, как и Пьянич, отказался играть со сборной России

Топич: в 2022-м я бы, как и Пьянич, отказался играть со сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич прокомментировал поступок полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который в 2022 году отказался играть со сборной России.

«Мы футболисты, наша работа — играть в футбол. Это большая проблема. Если бы меня в 2022-м спросили, нужно ли проводить товарищеский матч с Россией, то я бы тоже отказался. Журналисты постоянно ищут громкие заголовки, футболисты что-то говорят. Я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Топича Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Булыкин: 2024 год был сложным для российского футбола, но он продолжает двигаться вперёд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android