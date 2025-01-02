Френки де Йонг рассказал, в каком случае покинул бы «Барселону»

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует расстаться с игроком.

«Люди думают, что я хочу остаться в «Барселоне» навсегда, потому что жизнь вне футбола здесь очень хороша, и это хорошо, но это всё равно менее важно, чем то, что происходит на поле. Если бы я чувствовал, что не могу внести достаточный вклад или что команда не может конкурировать, я бы ушёл», — приводит слова де Йонга Football Espana со ссылкой на Voetbal International.

В текущем сезоне 27-летний Френки де Йонг принял участие в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.