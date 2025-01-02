«Астон Вилла» ведёт переговоры с «Боруссией» Д о переходе игрока сборной Нидерландов

Английская «Астон Вилла» планирует выкупить у дортмундской «Боруссии» права на 25-летнего полузащитника Дониэлла Малена. Клубы ведут переговоры. Об этом сообщил журналист Давид Орнштейн в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что предложение «Астон Виллы» составило € 18 млн, плюс дополнительные бонусы. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне чемпионата Германии 25-летний Дониэлл Мален провёл 13 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету пять игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Нидерландов в € 28 млн.