Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Возложенные ожидания не оправдались». Бубнов — о Захаряне в Испании

«Возложенные ожидания не оправдались». Бубнов — о Захаряне в Испании
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов оценил выступления российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в 2024 году.

«Про Захаряна в своё время говорили то же, что сейчас говорят про Батракова: восходящая звезда, нужно ехать на Запад. Но я сразу полагал, что там у него травмы начнутся, в России против него так жёстко не играли. И действительно: пошли травмы, проблема с адаптацией, на скамейку сел. Возложенные ожидания не оправдались», — приводит слова Бубнова Sportbox.

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В настоящее время полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне чемпионата Испании он не провёл ни одного матча.

Материалы по теме
Юрий Сёмин: надеюсь, 2025 год сложится для Захаряна удачнее, чем уходящий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android