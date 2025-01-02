«Возложенные ожидания не оправдались». Бубнов — о Захаряне в Испании

Бывший футболист Александр Бубнов оценил выступления российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в 2024 году.

«Про Захаряна в своё время говорили то же, что сейчас говорят про Батракова: восходящая звезда, нужно ехать на Запад. Но я сразу полагал, что там у него травмы начнутся, в России против него так жёстко не играли. И действительно: пошли травмы, проблема с адаптацией, на скамейку сел. Возложенные ожидания не оправдались», — приводит слова Бубнова Sportbox.

21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В настоящее время полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне чемпионата Испании он не провёл ни одного матча.