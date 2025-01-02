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Родри: «Золотой мяч» изменил мою жизнь

Родри: «Золотой мяч» изменил мою жизнь
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что выигранный «Золотой мяч» — 2024 изменил его жизнь.

«Да, он изменил мою жизнь. Я рассказывал своим близким, что в момент победы ещё до конца ничего не понимал, но да, моя жизнь изменилась. Многое из того, что я делал раньше, делать сейчас уже не могу. Но в конце концов этому есть веская причина», — приводит слова Родри испанское онлайн-издание AS.

В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри. В декабре Винисиус был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.

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