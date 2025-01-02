Круговой оценил первую часть сезона РПЛ для ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По словам футболиста, армейцы хотят подняться выше в турнирной таблице весной.

— Как оцените первую часть сезона?

— Всегда хочется больше и лучше. Хотим как минимум быть выше в таблице, но что имеем, то имеем. Думаю, зимние сборы всё решат. После них вернёмся сильнее, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».