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Круговой оценил первую часть сезона РПЛ для ЦСКА

Круговой оценил первую часть сезона РПЛ для ЦСКА
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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По словам футболиста, армейцы хотят подняться выше в турнирной таблице весной.

— Как оцените первую часть сезона?
— Всегда хочется больше и лучше. Хотим как минимум быть выше в таблице, но что имеем, то имеем. Думаю, зимние сборы всё решат. После них вернёмся сильнее, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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