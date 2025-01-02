Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Мотта поделился ожиданиями от игры Суперкубка Италии с «Миланом»

Тренер «Ювентуса» Мотта поделился ожиданиями от игры Суперкубка Италии с «Миланом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о предстоящем матче 1/2 финала Суперкубка Италии с «Миланом». Встреча состоится в пятницу, 3 января.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, сыграет ли Консейсао завтра в стартовом составе. Нам противостоит отличная команда, и мы все это знаем. Завтрашний матч другой, он даёт больше мотивации, потому что внешний. Мы должны приложить все усилия, чтобы победить и двигаться вперёд.

Приятно участвовать в подобных играх, мы делаем эту работу, чтобы конкурировать на таком уровне. Я не могу представить игрока, который не хочет завтра выйти на поле, чтобы показать себя как можно лучше. Мы будем готовы встретиться с лучшим «Миланом», ведь у нас всё хорошо, и мы знаем, что нам нужно делать, чтобы конкурировать с командой, привыкшей к большим турнирам», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Наполи» близок к трансферу капитана «Ювентуса» — Corriere dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android