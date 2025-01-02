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Анчелотти отреагировал на отказ RFEF регистрировать Ольмо в «Барселоне»

Анчелотти отреагировал на отказ RFEF регистрировать Ольмо в «Барселоне»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о новостях об отказе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вносить в заявку «Барселоны» полузащитника Даниэля Ольмо.

«Я не знаю этого вопроса в деталях. Могу сказать, что нужно уважать все клубы, учреждения и правила. Но не могу ответить, потому что не знаю точных подробностей дела», — приводит слова Анчелотти Football España.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо и нападающего Пау Виктора, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля. Оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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