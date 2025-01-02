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Черчесов назвал лучшую команду РПЛ по итогам первой части сезона

Черчесов назвал лучшую команду РПЛ по итогам первой части сезона
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов назвал лучшую команду Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона-2024/2025.

— Можете ли назвать команду, которая больше всего понравилась в первой части сезона?
— Ни одна команда стабильно не прошла первый круг. «Спартак» начал сезон со скрипом, но прибавил к концу года, «Краснодар» не очень начал чемпионат, затем выдал хорошую серию, а к перерыву немного сдал. «Зенит» тоже не отличается стабильностью. Но лучшей назову команду, которая занимает первое место, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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