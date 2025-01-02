Бубнов: «Локомотив» в плане прогресса для Антона Миранчука был бы лучшим вариантом

Бывший футболист Александр Бубнов оценил выступления россиян Антона Миранчука и Далера Кузяева в зарубежных клубах в 2024 году. Миранчук играет за швейцарский «Сьон», Кузяев — за французский «Гавр».

«Антон Миранчук в Швейцарии, да ещё в не самом сильном клубе. Считаю, что «Локомотив» в плане прогресса для него был бы лучшим вариантом. Тем более с учётом того, в какой футбол сейчас команда играет.

У Далера Кузяева с практикой вроде бы всё нормально, но тоже команда невысокого уровня — с «Зенитом» «Гавр» нет смысла сравнивать. Хотел попробовать в топ-лиге, ну, попробовал. Наверное, понял, что лучше играть в составе лидера РПЛ, чем бороться за выживание во Франции», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии 29-летний Антон Миранчук провёл семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. На счету 31-летнего Далера Кузяева 11 игр в Лиге 1, в которых он забил один мяч.