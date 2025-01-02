Экс-игрок «Сатурна» Топич: не знаю, можно ли провести матч Босния — Россия

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

— Спустя два года провести товарищеский матч России с Боснией возможно? Учитывая, что недавно Россия играла товарищеский матч с Сербией.

— Россия за почти три года не провела ни одного матча с европейскими сборными. В Боснии хорошо относятся к русским, но я не знаю, нужно ли проводить этот матч сейчас, — цитирует Топича Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).