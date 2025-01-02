Родри назвал критической ситуацию в «Манчестер Сити»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал критической нынешнюю ситуацию для «горожан». Напомним, «Манчестер Сити» располагается на шестом месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

«Всё должно улучшаться постепенно. Я бы сказал, что мы находимся в критической ситуации. Нам нужно постараться побеждать. Но при этом не паниковать», — приводит слова Родри испанское онлайн-издание AS.

В следующем матче английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». Встреча состоится 4 января, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.