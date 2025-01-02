Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри назвал критической ситуацию в «Манчестер Сити»

Родри назвал критической ситуацию в «Манчестер Сити»
Комментарии

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал критической нынешнюю ситуацию для «горожан». Напомним, «Манчестер Сити» располагается на шестом месте в английской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

«Всё должно улучшаться постепенно. Я бы сказал, что мы находимся в критической ситуации. Нам нужно постараться побеждать. Но при этом не паниковать», — приводит слова Родри испанское онлайн-издание AS.

В следующем матче английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». Встреча состоится 4 января, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Родри отреагировал на слова Роналду, что «Золотой мяч» заслужил Винисиус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android