Парфёнов: не весь Питер болеет за «Зенит», там большая армия «Спартака»

Футбольный тренер Дмитрий Парфёнов считает, что московский «Спартак» является народной командой. По словам Парфёнова, за красно-белых болеют даже в Санкт-Петербурге.

«Спартак» — несомненно, народная команда. Я работал в Екатеринбурге, Туле и в Питере — везде есть красно-белые болельщики. Вы знаете, сколько фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге? Если думаете, что все болеют за «Зенит», то ошибаетесь: там достаточно большая армия болельщиков «Спартака». Не весь город болеет за сине-бело-голубых», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».