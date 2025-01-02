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Парфёнов: не весь Питер болеет за «Зенит», там большая армия «Спартака»

Парфёнов: не весь Питер болеет за «Зенит», там большая армия «Спартака»
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Футбольный тренер Дмитрий Парфёнов считает, что московский «Спартак» является народной командой. По словам Парфёнова, за красно-белых болеют даже в Санкт-Петербурге.

«Спартак» — несомненно, народная команда. Я работал в Екатеринбурге, Туле и в Питере — везде есть красно-белые болельщики. Вы знаете, сколько фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге? Если думаете, что все болеют за «Зенит», то ошибаетесь: там достаточно большая армия болельщиков «Спартака». Не весь город болеет за сине-бело-голубых», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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